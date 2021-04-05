"Велике будівництво": стадіон "Металург" у Кривому Розі після реконструкції зможе приймати матчі єврокубків – ОДА

Під час розпочатої в Кривому Розі реконструкції стадіону "Металург", яка проводиться за програмою президента "Велике будівництво", спортивна арена буде виконана з урахуванням усіх вимог ФІФА та УЄФА і зможе приймати матчі за український та європейські кубки.

Про хід реконструкції легендарного стадіону з піввіковою історією повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

"Цьогоріч за програмою президента "Велике будівництво" в області будуємо басейни та реконструюємо стадіони. Наймасштабніший проєкт – "Металург" у Кривому Розі. Роботи вже почалися", – сказав перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Роботи з реконструкції "Металурга" adm.dp.gov.ua

За даними ОДА, стадіон "Металург" після реконструкції стане сучасною мультивидовою спортивною ареною, пристосованою, окрім футболу, для змагань і занять з важкої атлетики, боксу, фітнесу, карате та греко-римської боротьби.

"Міська влада забезпечить повне сприяння будівництву, щоб стадіон був побудований в строк і якісно", – заявив мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Сьогодні, повідомляє ОДА, підрядник веде роботи в котлованах під трибуни, де заливаються фундаменти, влаштовуються бетонні опори і монтуються металеві каркаси.

Роботи з реконструкції "Металурга" adm.dp.gov.ua

За словами проєктувальниці Вікторії Панченко, кожен елемент проєкту виконується у відповідності до вимог ФІФА та УЄФА.

В ОДА описали перетворення, які відбудуться на стадіоні в ході реконструкції: навколо поля будуть облаштовані бігові доріжки, а також зона для стрибків з жердиною. У приміщеннях під трибунами розмістяться роздягальні, тренерські та спортивні зали для занять іншими видами спорту.

На самому полі стадіону буде облаштований "живий" газон зі спеціальною системою поливу та підігріву. Нові трибуни будуть розраховані на 19 тисяч глядачів. На стадіоні встановлять потужні прожектори і сучасні електронні табло. Кілька входів для глядачів обладнають електронними турнікетами. Окремо побудують 4-поверхову будівлю з VIP-зоною і місцями для журналістів.

"Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією городян. Розпочата масштабна реконструкція – дуже важлива подія для Кривого Рогу", – зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде реконструйовано і побудовано 80 стадіонів і спортивних комплексів, а також 29 басейнів.