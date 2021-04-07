"Велике будівництво" Київської окружної дороги збереже загальний баланс зелених насаджень – Укравтодор

При будівництві Київської окружної дороги, яке заплановано у рамках президентської програми "Велике будівництво", буде повністю дотриманий екологічний стандарт, і замість зрубаних на окремих ділянках дерев будуть висаджені нові.

Про це у Facebook заявив Укравтодор. Там запевнили, що будівництво не знищить 40 гектарів лісу.

"Нещодавно Українська природоохоронна група (UNCG) опублікувала допис із заявою про те, що будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги знищить 40 гектарів лісу. До такого висновку команда UNCG прийшла, ознайомившись із візуалізацією будівництва КОД на ділянці між дорогами М-07 Київ – Ковель та М-06 Київ – Чоп. Дійсно, ця ділянка проходить через два лісових масиви – Київського та Клавдієвського лісгоспів. Наразі ділянка якраз на етапі проєктування. Наголосимо, що незалежно від остаточного варіанту проєкту, він обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев", – йдеться у публікації Держагентства автомобільних доріг України.

Як заявили в Укравтодорі, замість кожного зрубаного буде висаджено нове дерево. Таким чином, будівництво КОД не вплине на загальний баланс зелених насаджень в області.

Наразідві ділянки вже проєктуються, для проєктування ще двох вже оголошені тендери.

За планами "Великого будівництва", Київська окружна дорога (КОД) сформує півкільце навколо Києва загальною протяжністю 150 км. Починатися КОД буде від дороги М-07 Київ – Ковель і через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а також обхід міста Бровари виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

"Київ – транзитне місто, воно не має альтернативних шляхів для об’їзду. Особливо це відчутно для водіїв вантажівок. Варто згадати лише лютневі снігопади, коли через неспроможність комунальних служб Києва вчасно розчистити місто, сотні вантажівок було заблоковано на в’їзді до столиці. Основна причина – відсутність сучасної обхідної дороги", - пояснюють в Укравтодорі важливість будівництва КОД.

Планується, що за умови стабільного фінансування будівництво КОД буде завершено за 4-5 років.

Нагадаємо, як раніше повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, упродовж 2021 року в Україні планується побудувати і відремонтувати 6500 км доріг і 245 мостів.