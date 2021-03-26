'Велике будівництво': до Генічеська та Асканії-Нови зроблять якісну дорогу

У рамках президентської програми "Велике будівництво" розпочато ремонт дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ (під’їзд до заповідника Асканія-Нова).

Про це повідомляє Херсонська ОГА. Роботи виконуються на ділянках км 0+000 – км 22+300.

Як сказано у повідомленні, на дорозі будуть виконані фрезерування покриття, стабілізація ґрунтової основи земляного полотна, влаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу, вирівнюючого шару із щільної крупнозернистої асфальтобетонної суміші, верхнього шару покриття товщиною 5 см, облаштування дорожньої обстановки.

Нагадаємо, заступник голови ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури у 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків – "Велика реставрація" культурних пам’яток України, доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг, розбудова мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами.

Також у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.