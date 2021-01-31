Гороскоп на лютий 2021: астрологиня дала прогноз для кожного знака

Лютий дасть багато можливостей і шансів. Але тільки тим посміхнеться успіх, хто зуміє ними вчасно скористатися.

Щоб чогось домогтися протягом останнього місяця зими, який ще й буде під впливом ретроградного Меркурія, всім доведеться потрудитися. Такий прогноз у себе в Facebook дала астролог Василіса Володіна.

Овен

Для представників цього знака зодіаку лютий буде місяцем відстоювання того, що вони і так давно заслужили. Це будуть, швидше за все, фінанси і майно.

Телець

Зірки обіцяють можливість показати себе з кращого боку, що відкриє нові перспективи. Потрібно тільки точно визначитися зі своїми сильними якостями і як їх виявити.

Близнюки

У лютому найкраще обдумати своє майбутнє і зосередитися на речах, які вигорять не в одну мить, а через кілька років. Корисно буде подивитися на життя не з точки зору прагматизму, а більш філософськи.

Рак

Місяць обіцяє бути приємним у всіх сенсах. Але для цього потрібно припинити бояться всіх і вся, а також постійно турбуватися за будь-яку дрібницю.

Лев

У лютому з'явиться рідкісний шанс стати ближче до своїх цілей вивчаючи помилки інших людей і не набиваючи власні гулі.

Діва

У лютому представники цього знаку зможуть показати себе знавцями в будь-якій ситуації, але тільки якщо постійно займаються саморозвитком і підживлюють свою допитливість.

Терези

Зірки обіцяють цілий вир подій. Це будуть як серйозні випробування, так і моменти випробування фортуни, адреналіну.

Скорпіон

В останній місяць зими для вирішення справ може не вистачати сил і фантазії. Потрібно шукати мотивацію. Це можуть бути як нові події, так і людина.

Стрілець

Лютий – час припинити псувати собі нерви і здоров'я шкідливими продуктами, випадковими знайомствами і суєтою.

Козеріг

Потрібно розлучитися з тим, що вже не треба і лише в тягар. Завершіть раніше розпочато. Постарайтеся не витрачати зайвого – збираєте.

Водолій

Настав час підкорити нові вершини. Кращі помічники в цьому – дисципліна і впевненість в собі. Головні вороги – соціальна дистанція і сором'язливість.

Риби

Менше витрачайте сили, щоб вразити публіку. Тоді з'являться сили попрацювати над особистими своїми справами, які приведуть до цікавих проектів.

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