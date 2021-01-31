Гороскоп на лютий 2021: астрологиня дала прогноз для кожного знака
Лютий дасть багато можливостей і шансів. Але тільки тим посміхнеться успіх, хто зуміє ними вчасно скористатися.
Щоб чогось домогтися протягом останнього місяця зими, який ще й буде під впливом ретроградного Меркурія, всім доведеться потрудитися. Такий прогноз у себе в Facebook дала астролог Василіса Володіна.
Овен
Для представників цього знака зодіаку лютий буде місяцем відстоювання того, що вони і так давно заслужили. Це будуть, швидше за все, фінанси і майно.
Телець
Зірки обіцяють можливість показати себе з кращого боку, що відкриє нові перспективи. Потрібно тільки точно визначитися зі своїми сильними якостями і як їх виявити.
Близнюки
У лютому найкраще обдумати своє майбутнє і зосередитися на речах, які вигорять не в одну мить, а через кілька років. Корисно буде подивитися на життя не з точки зору прагматизму, а більш філософськи.
Рак
Місяць обіцяє бути приємним у всіх сенсах. Але для цього потрібно припинити бояться всіх і вся, а також постійно турбуватися за будь-яку дрібницю.
Лев
У лютому з'явиться рідкісний шанс стати ближче до своїх цілей вивчаючи помилки інших людей і не набиваючи власні гулі.
Діва
У лютому представники цього знаку зможуть показати себе знавцями в будь-якій ситуації, але тільки якщо постійно займаються саморозвитком і підживлюють свою допитливість.
Терези
Зірки обіцяють цілий вир подій. Це будуть як серйозні випробування, так і моменти випробування фортуни, адреналіну.
Скорпіон
В останній місяць зими для вирішення справ може не вистачати сил і фантазії. Потрібно шукати мотивацію. Це можуть бути як нові події, так і людина.
Стрілець
Лютий – час припинити псувати собі нерви і здоров'я шкідливими продуктами, випадковими знайомствами і суєтою.
Козеріг
Потрібно розлучитися з тим, що вже не треба і лише в тягар. Завершіть раніше розпочато. Постарайтеся не витрачати зайвого – збираєте.
Водолій
Настав час підкорити нові вершини. Кращі помічники в цьому – дисципліна і впевненість в собі. Головні вороги – соціальна дистанція і сором'язливість.
Риби
Менше витрачайте сили, щоб вразити публіку. Тоді з'являться сили попрацювати над особистими своїми справами, які приведуть до цікавих проектів.
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