Зараз я зроблю рекламу російської "вакцини", що базується виключно на заявах самих росіян, які отримали це щеплення. Ви почитайте, а потім розкажіть сусідам або товаришам по службі, електорату Медведчука, який за виробництво цієї вакцини в Україні дупу рве. І чи правильно бути піддослідної живністю для незрозумілоъ російської погані?

Отже:

1. "Після щеплення може спостерігатися підвищена температура, слабкість, біль у грудях і втрата ваги... Найчастіше після щеплення у добровольців піднімалася температура до 38,5-40 градусів (!!!!)"

"Ведуча жіночих тренінгів Катерина Дорогова зазначила, що після першої ін'єкції у неї теж була підвищена температура (37,5 градусів). Медіаменеджер Андрій Василенко крім високої температури (40,2 градуса) зазначив інші побічні ефекти. У чоловіка після другої вакцини (робиться за два тижні після першої) були проблеми з серцем і тахікардія, а також високий C-реактивний білок".

"Інші добровольці помітили головний біль і легку нудоту, один з учасників випробування вакцини Микола Ємець розповів про зменшення ваги" - lenta.ru

2. "...За кілька годин після щеплення почало "ламати" ноги і очі – навіть дивитися було боляче, особливо в сторони, пізніше почало морозити і трясти, піднялася температура до 38,6 градусів.

За словами Василя, 8 днів у нього було відчуття, що він застудився. Чоловік вирішив робити інший укол через 21 день від першої вакцинації.

27-річний співробітник НДУ ВШЕ з Москви Михайло також розповів про "побічку" – у нього за кілька годин після щеплення піднялася температура і почала боліти шкіра, як при грипі, боліла поясниця і була сильна втома... "- meduza.io

3. Сама пам'ятка для тих, хто вакцинується: "У разі підвищення температури понад 38 градусів рекомендується прийняти жарознижувальні і знеболювальні (парацетамол або ібупрофен), а якщо температура тіла вище 39 градусів тримається протягом чотирьох годин після прийому медикаментів, то необхідно викликати лікаря (!!!) "

4. "Ефективна ця вакцина чи ні, вже не так важливо. Головне – ми знову попереду всієї планети. Навіть якщо виявиться, що" Супутник "поганий, нічого страшного. До зими з'явиться ще одна, а то і дві вакцини, яка-небудь та спрацює"- а це з сайту "Радіо Свобода".

І ще:

"Andrey Vasilenko

26 жовтня 2020 р. -

Вчора пройшов ревакцинацію - зробили другу дозу вакцини від COVID-19. Щеплення було зроблене о 15 годині, і до ранку відчував себе добре - жодних побічних реакцій. Але сьогодні вранці почалися "сюрпризи": з 8 ранку температура несподівано почала зростати і вже до 11 години сягнула 40.2. І збити її було майже неможливо. Парацетамол відлітав просто "в нікуди". 40.2 - і все тут. Пульс - 140-160. Лихоманка сильна, електричні грілки від ознобу, який супроводжував лихоманку, взагалі не допомагають - зігрітися вкрай складно. Нагрів повітря в квартирі до 30 градусів. Стало легше - озноб трохи "вгамувався". Зв'язався з представниками телемедицини та групою куруючих лікарів - вони викликали "швидку". Приїхали не дуже швидко - за цей час я встиг зробити собі укол Кетонала (сам собі, звісно ж), і температура почала повільно спадати. До приїзду "швидкої" спала до 37.8. Провели обстеження, відразу запропонували госпіталізацію, причому невідомо куди... "- його пост повністю в Фейсбук.

А тепер бажаючі – хто перший в Україні на щеплення недослідженою хрінню для підвищення рейтингів Медведчука?

Маргарита Симоньян написала в соціальних мережах: "Я нікому не хочу ні рекомендувати це щеплення, ні відмовляти від нього".

У Росії родині "добровольця", який помре від вакцини, платять 2 млн рублів. Тому, хто залишиться інвалідом - 1,5 млн. А скільки заплатять вам, в Україні?

Вам погано живеться без російської "вакцини"?

Тоді ми йдемо до вас (с).

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