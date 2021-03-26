"Очі горять, просити не треба": українські пенсіонери активно вакцинуються проти COVID-19 і подають приклад молодим

Українські пенсіонери активно роблять щеплення проти коронавірусу. Адже вони, маючи вже не настільки міцне здоров'я, як замолоду, прекрасно розуміють – відмовлятися від додаткового захисту, який до того ж надається безплатно, не варто.

Незважаючи на наявність хронічних захворювань, українці старші за 70 і 80 років хочуть вакцинуватися і погоджуються, що COVID-19 значно небезпечніший, ніж ті невеликі побічні ефекти, які ймовірні після уколу.

OBOZREVATEL поспілкувався з близькими пенсіонерів, які вже отримали першу дозу препарату CoviShield, і дізнався, як вони почуваються зараз.

Роблять щеплення проти COVID-19 цілими родинами

22 березня в Україні почався другий етап вакцинації від коронавірусу. Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у межах цієї фази щеплення зможуть отримати особи з надзвичайним ризиком інфікування, зокрема сімейні лікарі, працівники соціальної сфери і громадяни старші за 80 років.

Мешканка Києва, 87-річна Валентина Василівна отримала першу дозу вакцини CoviShield 25 березня. Як розповіла OBOZREVATEL її дочка Ольга Недавня, їхня сім'я розуміє необхідність і важливість імунізації, особливо у випадку з коронавірусом.

87-річна Валентина Василівна отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Facebook Ольги Недавньої

Незважаючи на низку хронічних захворювань, Валентина Василівна максимально дотримувалася всіх рекомендацій лікарів і не зволікала із щепленням.

"Ми розуміємо, що є певні ризики від вакцини, але це не порівняти з тією небезпекою, яка може бути від COVID-19. Я все це мамі пояснила. Однак її не треба було переконувати, вона розуміє мету і сенс вакцинації", – розповіла Ольга.

"Зрозуміло, що в такому віці є хронічні захворювання. Зокрема, у мами ревматоїдний артрит, який діагностували ще в 2005 році. В інструкції до ліків, які вона приймає, зазначено, що є протипоказання до так званих живих вакцин. Таких небагато, а всі інші – це препарати нового покоління. Тому, якщо немає у людини конкретних протипоказань, вакцина зашкодити не може", – зазначила вона.

Імунізуються від COVID-19 навіть люди із хронічними захворюваннями. УНІАН

Сімейний лікар добре знав стан здоров'я жінки, тому не мав зауважень і заперечень щодо вакцинації препаратом CoviShield.

"24 березня нам подзвонили і сказали, що можна вибрати певний час, щоб зробити щеплення. Наступного дня я прийшла з мамою на попередньо визначений час у Центр сімейної медицини, який неподалік. На місці ми заповнили документ, де зазначили, хто вакцинується, а також написали відомості про стан здоров'я та наявні хронічні захворювання. Під час вакцинації все пройшло нормально. З моменту імунізації самопочуття мами без змін, усе так як і до щеплення", – розповіла Ольга.

Невдовзі вона разом зі своєю дочкою Богданою теж зробили щеплення.

Пенсіонери активно роблять щеплення

За порадою сімейного лікаря недавно імунізувалася і 72-річна Любов Адамівна з Києва. Як розповіла OBOZREVATEL її дочка Тетяна Михайлова, незважаючи на критику і відмовки рідних, жінка вирішила не нехтувати можливістю отримати додатковий захист від COVID-19.

"У мами є чимало хронічних захворювань. Зваживши ризики, які можуть бути від коронавірусу, ми вирішили імунізуватися. Тому і я, і мама заздалегідь записалися у сімейного лікаря на вакцинацію. 22 березня нам подзвонили і сказали, що у неї є можливість отримати першу дозу CoviShield. Майже всі рідні і близькі нас відмовляли, але ми вирішили скористатися такою можливістю. У мами аж очі загорілися", – сказала Тетяна.

Через зміну стратегії використання першої партії CoviShield усі 500 тис. доз використовуються для першого щеплення проти COVID-19. УНІАН

Наступного дня, 23 березня, Тетяна і Любов Адамівна прийшли на процедуру до медичного закладу. Жінка заповнила анкету, де вказала інформацію про себе (ім'я, прізвище, вік, контактні дані) і стан здоров'я, включно з хронічними захворюваннями й недугами дітей.

"Мама трохи хвилювалася. Лікар виміряв тиск. Він виявився підвищеним. Однак процедура пройшла добре. Першої доби після вакцинації вона почувалася без змін. Трохи боліла рука, де вводили препарат, але це нормально. На другу добу було незначне підвищення температури, загальна слабкість, нудота. Ми інформовані, що таке може бути, але про всяк випадок проконсультувалися із сімейним лікарем. Зараз мамі вже краще", – повідомила Тетяна Михайлова.

Жінка зазначила, що в той день охочих зробити щеплення від коронавірусу серед літніх людей було чимало.

"З того, що я бачила в лікарні, людей похилого віку, які прийшли на імунізацію, було багато, 20 осіб точно. Утворилася черга. Ми були в першій десятці. Чекали недовго", – зазначила співрозмовниця.

Частина українців записується у декілька списків і черг. УНІАН

87-річна Валентина Василівна та 72-річна Любов Адамівна зможуть отримати другу дозу CoviShield через 90 днів, їм повинні нагадати про це за допомогою SMS-повідомлення.

Якомога швидше зробити щеплення проти COVID-19 хоче і 58-річний Анатолій із Харкова. Але чоловік через вік повинен стояти в черзі на укол. Він уже записався на імунізацію у сімейного лікаря, а також на роботі, де теж складали списки охочих вакцинуватися.

Перемогти коронавірус без масової вакцинації неможливо. Про це регулярно говорять провідні інфекціоністи України та інші висококваліфіковані лікарі. Тому що швидше буде проведено імунізацію, то раніше ми зможемо повернутися до звичного ритму життя без жорстких карантинних обмежень. Хороший приклад і Україні, і багатьом іншим країнам, показав Ізраїль, де завдяки зусиллям влади громадяни встигли отримати вже по дві дози вакцини.