У ЗСУ показали видовищну підготовку з Канадою до міжнародних навчань Dynamic Front 2021. Фото

Воїни Збройних сил України спільно з канадськими колегами розпочали підготовку до міжнародних навчань Dynamic Front 2021.

У ній беруть участь бійці 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Як повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ, вишкіл відбувається на полігоні Міжвидового центру підготовки ракетних військ і артилерії.

Захисники зазначили, що Dynamic Front 2021 – це серія багатонаціональних навчань артилерійських підрозділів з бойовими стрільбами, які проводяться Командуванням підготовки 7 армії Сухопутних військ ЗС США. Вони відбудуться у травні та вересні на території трьох держав: Німеччини, Польщі та Туреччини.

Артилеристи ЗСУ готуються до навчань Dynamic Front 2021 Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

Артилеристи ЗСУ і канадці проходять спільний вишкіл Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

Артилеристи Сухопутних військ ЗСУ залучатимуться до участі в навчанні на території тренувального центру з підготовки артилерійських підрозділів ЗС Республіки Польща у місті Торунь. Разом з українськими воїнами там також дислокуватимуться представники Данії, Польщі та США.

Наразі підготовку до навчань із нашими артилеристами проводять канадські військові, представники навчально-тренувальної місії UNIFIER. Зокрема, військові відпрацьовували стрільби зі 152 мм гармат 2А36 "Гіацинт-Б".

Артилеристи ЗСУ візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Польщі Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

ЗСУ відпрацьовували стрільби зі 152 мм гармат 2А36 "Гіацинт-Б" Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

"Ми співпрацюємо із ЗСУ у напрямку майбутньої подальшої підготовки та над програмою наставництва. Під час підготовки українських артилеристів ми з кожним днем бачимо все більше спільного у нашій роботі. Також ми вражені тим, що багато військовослужбовців уже виконували завдання в районі бойових дій", – зазначив представник групи з підготовки артилеристів міжнародної тренувальної операції UNIFIER капітан Збройних сил Канади Грегорі Гарбер.

"Одне з наших завдань тут – спостерігати за проведенням навчань, відмінностями між підготовкою українських та канадських військових і, зрештою, приводити її до певного спільного знаменника для того, щоб мати взаємодію з українськими військовими та досягнути взаємосумісності з ними", – додав він.

Канадські інструктори високо оцінили бойову підготовку ЗСУ Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

26 артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича на стрільбах Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

Артилерія ЗСУ веде вогонь Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ

Як розповів старший офіцер відділу підготовки ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ підполковник Микола Приходько, наразі український підрозділ вже пройшов індивідуальну і колективну підготовку і тепер перебуває на кінцевому етапі – тактичне навчання підрозділу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше артилерійські й танкові резерви ЗСУ влаштували масштабні навчання біля тимчасово окупованого Криму. Вони за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.