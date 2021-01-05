В "Укрзалізниці" розповіли, як ходитимуть потяги під час локдауну

Далеке та приміське залізничне сполучення під час січневого локдауну, запланованого урядом України на 8–24 січня, буде повністю забезпечено.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Перевезення здійснюватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

В "УЗ" закликали пасажирів дотримуватися маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком для профілактики зараження коронавірусом.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", – йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що додатково призначили 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят у найпопулярніших напрямках. Загалом Новий рік у поїздах зустріло понад 5,4 тис. пасажирів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що громадський транспорт в Україні не зупинятимуть навіть під час жорсткого карантину: працюватимуть і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом в країні можуть заборонити міжміське сполучення.

Депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловив думку, що на ситуацію з пандемією коронавірусу в Україні може вплинути лише введення повного локдауну із зупиненням транспорту.

Локдаун, або "карантин зимових канікул", в Україні мають ввести з 8 до 24 січня 2021 року.

Він передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (окрім тих, що працюють на винос, доставку, та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволено торгівлю харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони:

Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлено для українців.

Оператори поштового зв'язку продовжать роботу у звичайному режимі.

Обмеження під час локдауну

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за офіційними даними, епідемія коронавірусу нібито йде на спад. З огляду на це ЗМІ запідозрили, що жорсткий карантин можуть скасувати або ж пом'якшити.

Зі свого боку, головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина запевнив, що заплановане посилення протиепідемічних заходів скасовувати ніхто не збирається.