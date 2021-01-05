В "Укрзалізниці" розповіли, як ходитимуть потяги під час локдауну

Таша Адамович Суспільство 13:49, 5.01.2021 Оновлено: 13:55, 5.01.2021

Далеке та приміське залізничне сполучення під час січневого локдауну, запланованого урядом України на 8–24 січня, буде повністю забезпечено.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Перевезення здійснюватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

В "УЗ" закликали пасажирів дотримуватися маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком для профілактики зараження коронавірусом.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", – йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що додатково призначили 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят у найпопулярніших напрямках. Загалом Новий рік у поїздах зустріло понад 5,4 тис. пасажирів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що громадський транспорт в Україні не зупинятимуть навіть під час жорсткого карантину: працюватимуть і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом в країні можуть заборонити міжміське сполучення.

Депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев висловив думку, що на ситуацію з пандемією коронавірусу в Україні може вплинути лише введення повного локдауну із зупиненням транспорту.

Локдаун, або "карантин зимових канікул", в Україні мають ввести з 8 до 24 січня 2021 року.

Він передбачає заборону роботи:

  • кафе, барів, ресторанів (окрім тих, що працюють на винос, доставку, та закладів харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

  • торгово-розважальних центрів;

  • проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

  • продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

  • відповідно, буде дозволено торгівлю харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

  • салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони:

  • Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

  • Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

  • Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлено для українців.

  • Оператори поштового зв'язку продовжать роботу у звичайному режимі.

Обмеження під час локдауну

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за офіційними даними, епідемія коронавірусу нібито йде на спад. З огляду на це ЗМІ запідозрили, що жорсткий карантин можуть скасувати або ж пом'якшити.

Зі свого боку, головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина запевнив, що заплановане посилення протиепідемічних заходів скасовувати ніхто не збирається.

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