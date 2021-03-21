В Україну знову йдуть сніг і нічний мороз: прогноз погоди і карта

Марина Ліснічук Суспільство 14:30, 21.03.2021 Оновлено: 18:51, 21.03.2021

На початку нового тижня в Україні очікується волога і прохолодна погода. У ніч на понеділок, 22 березня, подекуди приморозить, а вдень сніжитиме.

Таким прогнозом поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко у Telegram-каналі. Вона також опублікувала карти.

За словами фахівчині, мокрий сніг або дощ із понеділка очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також на півдні Одещини й Криму. Проте на решті території – без значних опадів.

Температура залишатиметься низькою – вдень стовпчики термометрів протримаються близько +2… +6 градусів. На півдні, сході та подекуди в центрі повітря прогріється до +9 градусів. А вночі у більшості областей України ще підморожуватиме.

Карта погоди в Україні 22 березня
Facebook Наталії Діденко

У Києві 22 березня очікується періодично мокрий сніг, протягом дня не вище +3… +5 градусів.

Діденко опублікувала також карту з прогнозом температури повітря аж на неділю, 28 березня, підкресливши, що погода, звісно, може змінитися.

"Але так хотілося показати саме цей, попередній, прогноз, коли можна буде хоча б один шар одягу зняти під набридлим пуховиком", – додала синоптикиня.

Карта ймовірної погоди в Україні 28 березня
Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Українського гідрометцентру, погода в Україні 22 березня буде хмарною, а в північних, західних і місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг.

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