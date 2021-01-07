В Україну йдуть справжні зимові холоди

Погода в Україні в п'ятницю, 8 січня, буде відносно теплою. Однак поступово буде холоднішати, а на Щедрий вечір, 13 січня, прогнозуються зимові морози.

У найближчу ніч і ранок очікується дощ і мокрий сніг на північному сході країни. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що дощі також пройдуть на півдні України. Однак значна частина територій залишиться без істотних опадів. Вітер буде поривчастим, некомфортним, з південного заходу. Температура повітря коливатиметься в межах +1 +5 градусів.

У Києві 8 січня опади малоймовірні, вдень близько +2 градусів. У столиці також очікується вітряна погода.

В Україну йде похолодання. Наталка Діденко в Facebook

Скріншот. Наталка Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кліматолог пояснила, чому зими в Україні стали тепліше. Це пов'язано з атлантичними повітряними масами, які переважають над арктичними.