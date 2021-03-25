В Україну йде потепління: де в п'ятницю очікується сонячна погода. Карта

У п'ятницю, 26 березня, в південних і південно-східних областях України вночі та вранці очікується мокрий сніг з дощем. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території країни має бути сонячно і без опадів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, на заході, півночі і сході України вночі будуть невеликі морози (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 0. Вдень по країні очікується від 5 до 11 тепла, найсильніше повітря прогріється на південному заході України.

У Києві очікується сонячний день, вночі температура опуститься до 2 градусів морозу, вдень буде 7-9 градусів тепла.

Погода в Україні 26 березня. Укргідрометцентр

У суботу, 27 березня, в Україні без опадів. У неділю ж, 28 березня, в західних, вдень також у північних та більшості центральних областей невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, повідомили на сторінці Укргідрометцентру в Facebook.

Скріншот. Укргідрометцентр у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україні потеплішає завдяки приходу антициклону Margarethe, який витіснить холодні фронти з циклоном.

При цьому на Великдень, який цього року випадає на 2 травня, буде холодно. За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, тепла в останній місяць весни можна не чекати.