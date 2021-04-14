В Україні з'явилося ще одне професійне свято

Кабінет міністрів України погодив указ президента про встановлення нового професійного свята – Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Копію указу опублікував у Telegram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. У документі йдеться, що свято відзначатимуть щороку 25 травня.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) було створено на виконання Закону України, ухваленого Верховною Радою 23 лютого 2006 року, на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України.

Її основними завданнями стали реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, забезпечення функціонування Державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, криптографічного та технічного захисту інформації.

Telegram Олексія Гончаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у працівників фінансової сфери України з’явилися ще два професійних свята – 27 квітня відзначається День казначея, а 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.