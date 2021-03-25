В Україні за добу зробили 18,5 тисяч щеплень: статистика за областями

Карина Бондаренко Суспільство 09:54, 25.03.2021 Оновлено: 11:21, 25.03.2021

В Україні за минулу добу, 24 березня, щеплення проти коронавірусу зробило 18 561 людина.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 155 587 українців. Вони всі, крім однієї людини, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе у Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в Києві – 1267, Одеській – 1235, Донецькій – 610, Житомирській – 1136 і Львівській області – 1032.

Щеплення проводили 183 мобільні бригади з імунізації і 457 пунктів щеплення. Станом на 24 березня 2021-го в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 341 952 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна за розрахунками зробленої кількості щеплень відстає від бажаних темпів імунізації майже на 100 тисяч доз, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

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