В Україні в неділю буде плюсова температура і "скромна" ожеледиця: прогноз погоди від Діденко

Неділя, 3 січня, в Україні буде сухою, вітряною, переважно теплою, подекуди можливі невелика ожеледиця та туман.

Такий прогноз погоди дала відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вдень повітря у деяких регіонах прогріється до +12 градусів, повідомила вона.

Загалом температура протягом дня в Україні коливатиметься в межах +3...+5 градусів, на Сході передбачається 0...+3, на півдні та Закарпатті +6...+12 градусів.

У Києві у неділю опади малоймовірні. Температура найближчої ночі – близько нуля, вдень +3...+5 градусів. Можливі пориви південно-східного вітру.

За інформацією Діденко, жодних небезпечних метеоявищ не передбачається, лише подекуди можуть бути тумани, серпанки (легка прозора димка) та невеличка ожеледиця.

Раніше в Укргідрометцентрі сказали, що різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу. 6–7 січня очікується дощова погода; у Святвечір може бути близько 0 градусів, морозів поки не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пообіцяли Україні в січні 2021 року аномальну погоду. Температура повітря буде теплішою за середні багаторічні значення приблизно на 2–2,5°С.