В Україні циркулює штам коронавірусу, схожий на "британський", – Курпіта

За даними Національної академії наук України (НАН), наразі в Україні циркулює тип коронавірусу, схожий на "британський" штам. При цьому він має певні відмінності, через що в нашій країні може сформуватися власний штам COVID-19.

Про це в ефірі Obozrevatel TV заявив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Він зазначив, що наразі неможливо точно спрогнозувати, яким буде український різновид коронавірусу.

"Теоретично, кожне наступне покоління вірусу мало би бути менш агресивним, оскільки вірусу потрібно, щоб його господар (людина) не помирав, а з ним жив. Але на прикладі коронавірусу – він стає дійсно більш агресивним", – сказав інфекціоніст.

Курпіта додав, що точні дані щодо "українського" штаму можна отримати тільки післе детального вивчення хвороби та спостереження за нею.

Нагадаємо, глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів, що "український" штам, виявлений на заході країни, має ознаки, яких ще не зафіксувала Всесвітня організація охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік епідемії коронавірус в Україні отримав свої особливості і нестандартно реагує на звичне лікування, заявила провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська.