В Україні створили піхотну гвинтівку "Нічний хижак". Відео випробувань

В Україні на заводі "Маяк" (входить до держконцерну "Укроборонпром") розробили новий зразок піхотної гвинтівки "Нічний хижак" під штатний боєприпас 14,5х114.

Про це поінформували у Facebook підприємства. У повідомленні зазначили, що більшість світових аналогів такої зброї забезпечують спеціально виготовленими патронами, що позначається на їхній вартості (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Окрім того, для зменшення віддачі зазвичай застосовують дулове гальмо – компенсатор, із якого під час постріла вилітає величезний стовп полум'я, піднімається багато пилу, а звук чути за кілька кілометрів. Це дозволяє противнику легко виявити позицію стрільця.

"Під час спілкування з безпосередніми учасниками бойових дій було виявлено гостру потребу у зброї, що була б здатна вражати легкоброньовану техніку, дзоти і інші цілі на відстані більш ніж 2000 метрів і не мала б демаскувальних чинників – полум'я, звуку, пилу", – йдеться в повідомленні.

За цими критеріями і було розроблено "Нічний хижак". Випробування показали, що під час пострілу спалаху немає навіть вночі, звуковий тиск становить не більше ніж 80 дБ на відстані 10 м, пил не здіймається. На відкритій місцевості на відстані 700 м звуку пострілу не чути.

За рахунок особливостей конструкції зменшено імпульс віддачі. На практиці було перевірено, що після 30 пострілів підряд у стрільця не було больових відчуттів і синців на плечі.

Елементи конструкції виготовлено на звичайних універсальних токарних і фрезерних верстатах без спеціального оснащення і звичайними інструментами, що забезпечує низьку собівартість виробів.

Тактико-технічні характеристики піхотної гармати на основі ствола КПВТ:

Вага – 32,96 кг.

Вага без глушника – 22,29 кг.

Довжина без глушника, зі складеним прикладом – 1,7 м.

Довжина з глушником, із розкладеним прикладом – 2,47 м.

Калібр – 14,5 мм.

Боєприпас, – 14,5х114, штатний.

Тип живлення – однозарядна.

Максимальна прицільна дальність – 4000 м.

"З огляду на те, що цю розробку почали втілювати на прохання наших воїнів, які брали участь у бойових діях проти російської армії, було ухвалено рішення назвати її "піхотна гармата "Нічний хижак", скорочення – ПГНХ", – зазначили на підприємстві.

Новий зразок піхотної гвинтівки розроблений під штатний боєприпас 14,5х114 Facebook заводу "Маяк"

Під час пострілу спалаху немає навіть уночі Facebook заводу "Маяк"

Звуковий тиск становить не більше ніж 80 дБ на відстані 10 м Facebook заводу "Маяк"

На відстані 700 м звуку пострілу не чути Facebook заводу "Маяк"

Скорочена назва нової зброї – ПГНХ Facebook заводу "Маяк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський завод "Маяк" розробляє нову снайперську гвинтівку високої потужності під назвою "Володар Горизонту" (Horizon's Lord). "Володар Горизонту" розроблено за участю провідних снайперів України.