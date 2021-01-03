В Україні студент за 2,5 години зробив тест на COVID-19 і встигнув на важливу операцію до Білорусі. Відео

Український студент Михайло Комнацький зміг посеред ночі здати ПЛР-тест на коронавірус і встигнути на рейс до столиці Білорусі. Там 20-річному хлопцю мали провести життєво важливу операцію із трансплантації нирки.

У черзі на орган він стояв два роки, тож, коли в переддень Нового року отримав запрошення з Мінська, часу на роздуми не було. У вихідний і серед ночі йому довелося шукати клініку, щоб зробити тест, без якого його б не пустили на літак, передає ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що тут спрацювало правило кількох рукостискань – громадські активісти, журналісти, чиновники Міністерства охорони здоров’я. Та єдиний, кому вдалося додзвонитися, – головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який організував екстрений аналіз.

Тоді як лікарка Київського обласного лабораторного центру спеціально вночі приїхала на роботу, щоб провести хлопцю діагностику на COVID-19. Результат був готовий за 2,5 години і Михайло зміг підтвердити мінським лікарям, що вже наступного дня буде в Білорусі.

Михайло Комнацький три роки живе на гемодіалізі

"Я чекав цього дзвінка. Уявляв, як це відбуватиметься в принципі. Купував продукти. І тут бачу номер +375 – це код Білорусі. Сердечко заколотилося. Вже був готовий почути, що якийсь результат є", – згадує хлопець очікування на новини з Білорусі.

Він уже три роки прикутий до гемодіалізу. У першу зміну – в інституті, а після занять тричі на тиждень мусить їздити до лікарні на 5-годинні процедури.

"Я стану вільним від цих процедур. З'явиться час. І взагалі здоров'я покращиться", – розповів Михайло про очікування від операції.

Водночас видання додає, що днями трапилася подібна історія, але без щасливого фіналу. На пересадку нирки до Мінська не потрапила 30-річна українка, яка шість років живе на діалізі. Її викликали до білоруської клініки напередодні о восьмій вечора. І до рейсу о четвертій ранку вона не встигла зробити ПЛР-тест. Через це до літака її не пустили навіть за пояснення, наскільки це важливо. Донорський орган віддали іншій людині і тепер жінка мусить сподіватися на ще один шанс.

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