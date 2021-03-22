В Україні розширили "червону" зону: список областей

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) 22 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. До списку "червоних" зон потрапила ще одна область.

Водночас кількість "помаранчевих" залишилася такою самою, як і напередодні, – 11 регіонів. Новий перелік опубліковано на сайті відомства.

Так, у найгіршій "червоній" зоні залишилися Київ і Київська область, а також Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська і Чернівецька. Від понеділка до них додали ще й Сумщину.

У цих регіонах перевищено один із показників – кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, за норми 60 на 100 тисяч населення, наприклад, на Житомирщині 21 березня він становив 115,3, у Києві – 109,9.

До "помаранчевої" зони належать Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У "жовтій" зоні залишаються Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Харківська і Херсонська області.

Розподіл регіонів України за зонами карантину МОЗ

Хоча, за даними МОЗ, насправді показник госпіталізацій перевищено не тільки в областях "червоної", а й решти зон ("зеленої" нині в Україні немає). Зокрема, в "помаранчевій" Вінницькій області він становить 132,1, на Хмельниччині – 103,6, Миколаївщині – 101,2.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 21 березня спостерігався у столиці – 74,3% й на Житомирщині – 69% (норма становить 65%).

Розподіл регіонів України на карантинні зони МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, академік НАН Сергій Комісаренко припустив, що в Україні нині триває друга хвиля пандемії COVID-19. Водночас вакцинація відбувається повільно, тому виходом для стримування поширення коронавірусу може стати локдаун, який треба вводити вже зараз.