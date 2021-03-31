В Україні потепліє до +20 градусів: з'явився прогноз погоди на 1 квітня

У четвер, 1 квітня, в Україну прийде справжня весняна погода. Так, у більшості областей потепліє до +15...+20 градусів.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, передостанній день робочого тижня стане найтеплішим за доволі тривалий проміжок часу.

Також метеорологиня звернула увагу на той факт, що рекордсменом за температурою у Європі 1 квітня стане Франція – там очікується +22...+27 градусів.

1 квітня в Україні потепліє до +20 градусів Facebook Наталки Діденко

Повертаючись до ситуації в Україні, вона зазначила, що вздовж смуги Сумщина – Черкащина – Полтавщина – Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також теплим, на рівні +11...+15 градусів.

"І ще може бути свіжувато в наших прибережних морських зонах, де ще холодні моря підкачують нижчі градуси. Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний", – написала Діденко.

Що ж до опадів, то вони 1 квітня прогнозуються у західних та подекуди в північних областях (у вигляді дощу та перших гроз на заході). На решті території України буде сухо.

У Київ 1 квітня прийде майже літо – вдень повітря прогріється до +17...+19 градусів, вітер очікується південно-західний. Суттєвих опадів на четвер у столиці не прогнозується, однак у п'ятницю задощить.

Зона можливих гроз в Україні 1 квітня Facebook Наталки Діденко

"2 квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, температура повітря почне поступово знижуватися, спочатку на заході та півночі, а вихідними похолодає у більшості областей України", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня на всій території України встановилася сонячна і тепла погода без опадів – повітря місцями прогрілося до +17 градусів.