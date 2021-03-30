В Україні потепліє до +18 градусів: з'явився свіжий прогноз погоди

В Україні в останній день березня очікується гарна погода і початок справжнього весняного потепління – у деяких регіонах аж до +18 градусів.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що лише у східній частині ще можливі невеликі "мінуси" вночі.

"Березень завершується в Україні гармонійним акордом і розтопить серця найзапекліших скептиків чудовими +15...+18 градусів у західних областях. 31 березня температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10...+14 градусів", – зазначила вона.

Метеорологиня уточнила, що у східних областях буде найсвіжіше, +6...+9 градусів. На Полтавщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Миколаївській області та у тимчасово окупованому Криму передбачається +8...+12 градусів. А на заході буде найтепліше, максимально +15...+18 градусів.

31 березня в Україні потепліє до +18 градусів Facebook Наталки Діденко

Що стосується опадів, то вони у середу майже не очікуються. Виняток становитимуть лише західні та північні області, де вранці може пройти невеликий дощ. Вітер буде південно-західним, невеликим або помірним.

У Києві найближчої ночі та вранці 31 березня також можливий невеликий дощ, а протягом дня буде сухо та тепло, до +14 градусів.

"Малюк квітень у свій перший день прийде до нас із чудовими +12...+19 градусів, а в західних областях України навіть можливі поодинокі грози. Кінець тижня трохи присяде понюхати крокуси – у більшості наших областей похолодає на 2-4 градуси", – написала Діденко.

У Києві вранці 31 березня очікується невеликий дощ Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня в західних областях України встановилася хмарна погода. Крім того, там і на південному сході вдень і вночі можливі дощі. На решті території країни – сонячно і без опадів.