В Україні попрощалися з двома загиблими на Донбасі Героями. Фото

У п'ятницю, 9 квітня, у Черкаській області в рідному селі Халаїдове поховали 23-річного військовослужбовця Збройних сил України Владислава Мороза. Його вбив ворожий снайпер на Донбасі 5 квітня.

Мороз служив на посаді навідника механізованої роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Фото з церемонії прощання оприлюднила пресслужба оперативного командування "Північ" у Facebook.

Труну загиблого Героя покрили Державним Прапором України, який передали батькам хлопця разом із Грамотою скорботи та пошани від головнокомандувача ЗСУ. В останню путь Владислава Мороза провели за участю почесної варти та військового оркестру, у пам'ять про воїна пролунав військовий салют.

На Черкащині попрощалися з Владом Морозом. Оперативне командування "Північ" у Facebook

Героя провели в останню путь. Оперативне командування "Північ" у Facebook

Хлопець загинув від кулі снайпера. Оперативне командування "Північ" у Facebook

Ховали Мороза в рідному селі. Оперативне командування "Північ" у Facebook

У суботу, 10 квітня, у Львові попрощалися із загиблим військовослужбовцем Ігорем Байталою. Про це повідомили у пресслужбі міськради. Церемонія прощання із загиблим захисником відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Після процесія вирушила до рідного міста воїна – Жидачева. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинув у зоні проведення ООС на Донбасі у віці 26 років. У нього залишилися батьки та двоє сестер.

У Львові попрощалися із загиблим захисником України. city-adm.lviv.ua

Прощання з Ігорем Байталою у Львові. city-adm.lviv.ua

Героя провели в останню путь. city-adm.lviv.ua

Процесія вирушила в Жидачів. city-adm.lviv.ua

Скріншот. Оперативне командування "Північ" в Facebook

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