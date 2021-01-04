В Україні під хворих на COVID-19 відведено понад 66 тисяч ліжок

В Україні під хворих на коронавірусну інфекцію відведено понад 66 тисяч ліжок. З них 76,4% забезпечено киснем.

Про це на щоденному брифінгу 4 січня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Міністр уточнив, що з 55,409 тис. ліжок із киснем вільні – 34,987 тис. Водночас усього в лікарнях заповнено 22,802 тис. ліжок.

"За минулий тиждень виявили 47,877 тис. випадків захворюваності. Попереднього тижня ця цифра становила 59,381 тис. випадків. Українці дуже часто на вихідних та свята не звертаються за медичною допомогою. Протягом тижня провели 174,447 тис. ПЛР-тестувань, що на 27 тис. менше ніж попереднього тижня – причина та сама", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, уникнути самоізоляції через коронавірус українцям, які повертаються з іноземних новорічних подорожей, можна, якщо виконати низку рекомендацій.