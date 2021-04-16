В Україні оголосили штормове попередження: де зіпсується погода

Погода в Україні найближчими днями погіршиться, а із суботи, 17 квітня, в деяких регіонах країни буде оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту – заморозки 0-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попередили, що 17 квітня невеликий дощ очікується вночі у західних областях, подекуди з мокрим снігом. Вдень у центральних та південних областях без істотних опадів. Температура вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13, на півдні та сході країни до +16.

18 квітня у північних та північно-східних областях прогнозується невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. Вдень очікуємо 10-15 градусів тепла. Наголошується, що крім північних областей, на поверхні ґрунту передбачаються заморозки 0-5 градусів.

У понеділок, 19 квітня, в більшості областей України переважатиме погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 11-16 вище нуля. На високогір'ї Карпат уночі близько 0, вдень +2...+7 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня в Україні у Карпатах зафіксували температуру повітря -8 градусів і невеликий снігопад.