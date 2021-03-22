В Україні очікуються заморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на понеділок

У понеділок, 22 березня, в Україні очікується прохолодна погода, вітер та опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у Києві хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси морозу, вдень +4...+6. Вночі без опадів.

На заході хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі 0...-4, вдень +4...+7 градусів. У Карпатах помірний сніг.

На півночі України хмарно з проясненнями, вранці та вдень мокрий сніг із дощем, вночі без опадів. Температура повітря становитиме -2...-4 вночі, +4...+6 удень. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На решті території істотних опадів не очікується. У центрі та на сході вітер східний і північно-східний, у південній частині – східний, 5-10 м/с. Температура вночі -1...-5, вдень +4...+7 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова розповіла, якою буде погода до кінця березня і коли до України прийде тепло. За її словами, весна 2021 року нагадує "стару весну, яка укладається в старі кліматичні терміни".