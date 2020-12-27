В Україні можуть переглянути кількість обов'язкових предметів для старшокласників – вони отримають можливість самі вибирати їх для вивчення.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, пише "Страна". Таку ж концепцію планують реалізувати в профтехучилищах.

"Ми формуємо старшу профільну школу. І не тільки в школі, але і в профтехучилищах буде профілізація, вони будуть існувати як професійні ліцеї. Якщо ми хочемо, щоб з нашою освітою рахувалися у світі, щоб наша освіта була зрозумілою, ми не повинні відставати від загальносвітової концепції. І будуть акценти з предметів з 10 по 12 клас", – сказав він.

Водночас, на думку міністра, обов'язковим має залишитися вивчення української мови та літератури.

"Те, що формує національний етнос, має бути обов'язковим у будь-якій країні. Це елемент самовизначення нас як українців", – уточнив Шкарлет.

Як обов'язковий предмет повинна залишитися також математика, оскільки "вона систематизує мислення, формує логіку", вважає він.

"А далі вже все залежить від схильностей. Хоча є люди, які не схильні до математики, але можна програму побудувати так, щоб і таким учням було комфортно. Рахувати й писати все одно всім потрібно вміти. Хоча б для того, щоб калорії порахувати", – сказав очільник Міністерства освіти України.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в МОН розглядають варіант початку навчання в школах з п'яти років. Як сказав Шкарлет, так роблять в деяких країнах Євросоюзу, і діти закінчують школу вже в 17.

З цього питання йде громадське обговорення, а в разі підтримки буде розроблена відповідна навчальна програма, сказав він.