В Україні можуть обмежити роботу транспорту в "червоних" зонах

Карина Бондаренко Суспільство 20:29, 20.03.2021 Оновлено: 00:41, 21.03.2021

В Україні можуть обмежити роботу громадського транспорту в "червоних" карантинних зонах – Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській областях і Києві.

Рішення найближчим часом прийме комісія Міністерство інфраструктури разом з Міністерством охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

"Окремо на засіданні було розглянуто питання врегулювання роботи транспорту. Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення доручити Мінінфраструктури разом з Міністерством охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Карантинні обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 20 березня в Україні оновили розподіл регіонів на зони епідеміологічної небезпеки через пандемію коронавірусу. До "червоної" віднесли Одеську область.

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