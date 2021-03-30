В Україні госпіталізували ще 2,5 тис. хворих на COVID-19: де найгірша ситуація з місцями

В Україні за добу 29 березня було госпіталізовано ще 2597 осіб із діагнозом коронавірус чи підозрою на інфікування ним. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень нині спостерігається на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині та Миколаївщині.

Наприклад, середній показник зайнятих ліжок із підведеним киснем на 30 березня становить 53,8%, понад 1300 пацієнтів нині під'єднані до апаратів ШВЛ. Про це свідчать дані порталу СОТА від апарату РНБО України.

Відсоток зайнятих ліжок у лікарнях України health-security.rnbo.gov.ua

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:

м. Київ – 85,2%;

Київська область – 77,2%;

Житомирська область – 76%;

Львівська область – 70,1%;

Миколаївська область – 69,8%;

Одеська область – 66,5%;

Хмельницька область – 65,8%.

У декількох регіонах цей показник перевищує 50% або становить 35-47%, і тільки на Луганщині та Херсонщині заповненість ліжок із киснем менш ніж 30% (27,09% та 15,46% відповідно).

Відсоток зайнятих ліжок із киснем health-security.rnbo.gov.ua

Регіони-лідери за показником зайнятості ліжок в інтенсивній терапії:

Закарпатська – 84,1%;

Львівська – 79,5%;

Дніпропетровська – 78,8%;

Сумська – 77%;

м. Київ – 76,5%;

Харківська – 75,3%.

Відсоток зайнятих ліжок в інтенсивній терапії health-security.rnbo.gov.ua

Варто зауважити, що найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 214, на Харківщині – 146, Івано-Франківщині – 90, Вінниччині – 88, Львівщині – 81.

Відсоток зайнятих ліжок із пацієнтами, під'єднаними до апаратів ШВЛ health-security.rnbo.gov.ua

Статистика за регіонами:

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 30 березня, в Україні офіційно було підтверджено 1 662 942 випадки коронавірусу. З них 10 533 зараження виявлено за минулу добу, 367 – діти, а 250 – медики.