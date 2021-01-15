В Україні діти частіше стали хворіти на COVID-19

В Україні збільшилася кількість заражень коронавірусом дітей, загалом за час пандемії в країні підтвердили COVID-19 у 62 333 неповнолітніх.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційному щоденному онлайн-брифінгу. За його словами, відповідний показник захворюваності в листопаді становив 3,1% від загальної кількості хворих, у грудні – виріс до 5,9% (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця тенденція спостерігається у всьому світі. COVID став частіше "радувати" наших дітей. Діти почали частіше хворіти з проявами симптомів. На початку епідемії вони хворіли без симптомів. Зараз уже з симптомами та госпіталізаціями", – заявив очільник Міністерства охорони здоров'я.

Урядовець упевнений, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школах, це призведе до зростання інфікування.

"Більшість заражень дітей відбувається без симптомів. Тому виявлення інфікованих і недопущення їх у колективи буде просто неможливим на цьому етапі. Якщо в дітей з'являються прояви хвороби – це означає, що напередодні протягом трьох днів поспіль вони заражали й учнів, і вчителів", – наголосив Степанов.

На його думку, діти до закінчення локдауну 25 січня діти мають навчатися дистанційно.

Раніше голова Держспоживслужби України Олег Рубан заявляв, що діти до 14 років переносять коронавірусну хворобу легко та майже безсимптомно. Що стосується вагітних, то все залежить від спектра супутніх захворювань, уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярі Києва після зимових канікул, які тривали до 11 січня, продовжили навчання дистанційно, як і планувала столична влада. Також трансляція онлайн-уроків триває на телеканалі "Київ".

Дистанційно навчаються й учні установ професійно-технічної освіти, які повернулися з канікул трохи пізніше – 15 січня.