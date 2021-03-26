В Powerball розіграють джекпот у $238 млн: як купити квиток з України

Джекпот американської лотереї Powerball безперервно зростає з січня цього року, коли головний приз лотереї був виграний в останній раз. Сьогодні на кону Powerball $238 мільйонів, і цей приз може бути зірваний вже в цю суботу. Дізнайтеся, як взяти участь в тиражі з офіційними білетами з України.

Здається, в ці дні всі хочуть зіграти в лотерею США Powerball, і можна зрозуміти чому. З тих пір, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,58 мільярда доларів в січні 2016 року, ім'я лотереї у всіх на вустах. Якщо ви хочете взяти участь в лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.

Згідно з правилами американської лотереї Powerball, хто завгодно може "купити білет Powerball ... взяти участь в грі ... отримати виграш." Більш того, на офіційному сайті лотереї йдеться, що "вам необов'язково бути громадянином (США) або резидентом, щоб взяти участь в грі."

Оскільки відправитися в США особисто за білетом зараз не варіант, ви можете взяти участь в лотереї онлайн на сайті theLotter, провідному світовому сервісі для придбання лотерейних білетів онлайн.

"Вартість білета Powerball на сайті theLotter розраховується виходячи з базової вартості офіційного лотерейного білета, а також невеликий комісії за послуги сайту. Коли ви купуєте лотерейні білети Powerball на сайті TheLotter, наші місцеві агенти в США купують офіційні фізичні білети у рітейлерів від вашого імені, "- пояснює Адріан Коореманс, представник TheLotter.

"У разі виграшу будь-якого лотерейного призу, ви отримаєте його цілком, так як сервіс не стягує комісій з виграшів (за винятком податкових відрахувань, де це може бути застосовано)," додав він.

Ось як ви можете виграти:

Пройдіть реєстрацію на сайті TheLotter.com Виберіть лотерею Powerball Відзначте 5 номерів (від 1 до 69) Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) Підтвердіть покупку

На сайті TheLotter.com пропонується мінімальна кількість полів (3 поля), за $15.

Щасливі переможці

Виграти в лотерею складно, але можливо, як показують історії наших щасливих переможців.

Один з найбільших лотерейних переможців на сайті: житель Багдада, який виграв $6.4 мільйона в лотереї Орегон Мегабакс в серпні 2015 г. На його прикладі було доведено, що нерезиденти США можуть офіційно забрати свій лотерейний виграш з білетом, придбаним онлайн на сайті TheLotter.

Дивовижний виграш громадянина Іраку, однак, не єдиний приклад того, як нерезиденти США виграють в лотереї і успішно забирають свої виграші. Так, пенсіонерка з Панами зуміла виграти $30-мільйонний джекпот в лотереї Флорида Лото в липні 2017 р

Джекпот лотереї Powerball може бути зірваний вже в цю суботу. Як і резиденти США, ви теж можете взяти участь в тиражі і спробувати виграти величезний джекпот! Беручи участь в тиражах Powerball США з України онлайн на сайті theLotter.com, ваші шанси на виграш рівно такі ж, як і шанси тих, хто купує лотерейні бфлети в кіосках на території США.