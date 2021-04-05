У Нацполіції показали кількість порушень карантину і попередили "найхитріших"

Голова Національної поліції України Ігор Клименко закликав українців, а особливо бізнес, із відповідальністю ставитися до локдауну. Він наголосив, що нікому не вдасться обійти встановлені правила.

На офіційному Telegram-каналі МВС він оприлюднив офіційну статистику порушень, які було зафіксовано правоохоронцями за тиждень. Цифри свідчать про те, що рахунок інцидентів деяких категоріях пішов на десятки тисяч. Зокрема:

складено 1 881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину – 85 982 адмінпротоколи);

винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (усього – 200 073 адмінпостанови);

перевірено 72 387 суб’єктів господарювання, виявлено 1 095 порушень, припинено роботу 136 закладів (з них 72 – заклади дозвілля, 64 – харчування).

Порушення карантину в Україні Пресслужба МВС

"Щодня ми спостерігаємо зростання статистики кількості хворих. І що найстрашніше – кількість людських життів, які забрав COVID-19. У компетенції Національної поліції України – контроль за дотриманням карантинних обмежень. Часто під час виконання своїх функцій поліцейський у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски чує образи, звинувачення та інколи навіть прокльони", – обурився Клименко.

"Але все ж таки намагається достукатися до правосвідомості людини. Якщо на слова правоохоронця не реагують, тоді в поліцейського два варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова. Це залежить від місця скоєння правопорушення", – пояснив він.

Також очільник НПУ акцентував на тому, що окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну.

"Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі… Щодня більш ніж 1 200 рейдових груп перевіряє дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива", – підкреслив Клименко.

Він також нагадав громадянам, що в Києві, Чернігові та Миколаєві в межах посиленого карантину весь громадський транспорт переведено в режим спецперевезень. Через це поліцейські перевіряють наявність у пасажирів спецквитків.

"Прошу всіх із розумінням поставитися до цієї вимоги. Звісно, з’являються і провокатори, які всіма силами намагаються "накрутити" і поліцейських, і людей навколо. Не піддавайтесь! Пам’ятайте: наскільки довго ми будемо жити в умовах жорсткого локдауну, залежить від того, наскільки чітко кожен буде дотримуватись правил гігієни та чинного законодавства", – підсумував голова Нацполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лише у Києві, де правоохоронці перевірили на дотримання карантинних обмежень майже 500 об'єктів, у 173 були виявлені порушення. Йдеться про кафе, ресторани, розважальні заклади, торгово-розважальні центри. Власникам цих закладів загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.