Укравтодор оприлюднив трирічний план трансформації за принципами країн ЄС

Роботи на українських дорогах в рамках програми президента "Велике будівництво" будуть відбуватися за новими принципами: голова Укравтодору Олександр Кубраков у ДП "ДерждорНДІ" презентував план розвитку Агентства на 2021-2023 роки.

Реформи втілюватимуться за методологією та за підтримки західних партнерів, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомив Укравтодор у Facebook.

"Усі управлінські рішення мають бути засновані на даних, data-basedpolicies, за планами та стратегіями має стояти наука. Саме тому, тільки із активною роботою ДП "ДерждорНДІ" можливо втілити усі реформи, над якими ми зараз спільно працюємо із ЄБРР, нашими іншими міжнародними партнерами, Командою підтримки реформ при Укравтодорі", – заявив Олександр Кубраков.

Одним з напрямків реформ стане реалізація заходів, направлених на попередження корупційних ризиків:

впровадження Плану антикорупційних заходів у рамках проєкту з ЄБРР;

переведення усієї тендерної документації в електронний формат;

створення відкритих реєстрів асфальто-бетонних заводів та калькулятору розрахунку досвіду підрядника;

лібералізація ціноутворення: від етапу проєкту до звітування за виконані роботи.

Крім цього, ПрАТ ДАК "Автомобільні дороги України" отримала Наглядову раду, розпочаласяспівпраця з платформою Прозоро.Продажі.

Паралельно Укравтодор покращує стратегію управління якістю. Зокрема, змінюється підхід до моніторингу доріг.

Із наступного року буде повністю автоматизовано пріоритизацію ремонтних та будівельних робіт завдяки системі HDM-4. Упродовж цього року пройде навчання спеціалістів для роботи з цією системою, яка використовується 134 урядами країн, рекомендована Світовим банком та світовими дорожніми асоціаціями.

Планується також формування нормативної бази для застосування технології BuildingInformationModelling упроєктуванні інфраструктурних об’єктів.

На найбільших дорожніх проєктах будуть використовуватися виключно міжнародно визнані форми договорів, такі як FIDIC, NEC та інші.

"Це потребуватиме не тільки перегляду системи контрактування підрядників, але й, знову ж, ціноутворення, арбітражу та інших системних речей", – зазначив Укравтодор.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року планується оновити основну мережу автомобільних доріг в Україні, загальною протяжністю понад 20 тисяч км.