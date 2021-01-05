Україну в січні накриють "провісники" магнітних бур

У січні в Україні очікується кілька днів, які можна вважати "провісниками" магнітних бур – у цей час магнітосфера Землі буде збудженою.

Як повідомляється на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, зазначений період охопить один день на початку місяця і три – ближче до кінця.

Прогноз магнітних бур на січень. Скриншот сторінки

Так, 6 січня зміни у магнітосфері очікуються о 6:00 ранку. Водночас ймовірність магнітної бурі оцінюється в 25%, а сильного магнітного шторму – в 5%.

Крім того, головне світило також істотно вплине на нашу планету з 18 до 20 січня. Відзначимо, що низька ймовірність виникнення магнітної бурі є і 5 січня – всього 10% (магнітного шторму – 1%).

Магнітні бурі очікуються на початку і ближче до кінця січня. Скриншот сторінки

Як магнітні бурі впливають на людей?

Найбільше зміни в магнітосфері Землі відчувають на собі люди, які страждають від метеозалежності.

Перші симптоми, які спостерігаються у них, – це головний біль, проблеми з тиском і серцево-судинною системою загалом, втома, відсутність настрою.

Однак поліпшити самопочуття в період магнітних бур можна, якщо виконувати прості рекомендації:

висипатися;

гуляти на свіжому повітрі;

займатися помірними фізичними тренуваннями;

прибрати з раціону каву і алкогольні напої;

уникати паління і стресів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року Сонце вступило в новий 11-річний цикл і його активність почала зростати. Її пік прогнозують на літо 2025 року. Нагадаємо, в грудні магнітні бурі накривали нашу планету тричі – 10, 11 і 19 грудня.