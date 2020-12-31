Україну після Нового року огорне туман: оголошено I рівень небезпеки
До кінця 31 грудня, уночі і вранці 1 січня в Україні погіршиться погода – очікуються туман і ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також у Карпатах випаде значний сніг.
"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 31 грудня, уночі і вранці 1 січня в Києві, східних і південних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили рятувальники.
Туман накриє такі області: Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську й Одеську. У відомстві зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Також синоптики додали, що в Закарпатській і Івано-Франківській областях випаде значна кількість снігу, а на дорогах буде ожеледиця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Метеорологи сказали, що Новий рік українці зустрінуть майже без снігу. За прогнозом синоптиків, мокрий сніг падатиме лише в кількох регіонах України і не затримається надовго.
Синоптикиня Наталія Діденко сказала, що в Україні 31 грудня – 1 січня стоятиме тепла погода.
Раніше синоптикиня спрогнозувала погоду в Україні в перший день 2021 року.