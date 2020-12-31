Україну після Нового року огорне туман: оголошено I рівень небезпеки

До кінця 31 грудня, уночі і вранці 1 січня в Україні погіршиться погода – очікуються туман і ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також у Карпатах випаде значний сніг.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 31 грудня, уночі і вранці 1 січня в Києві, східних і південних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили рятувальники.

Туман накриє такі області: Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську й Одеську. У відомстві зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Також синоптики додали, що в Закарпатській і Івано-Франківській областях випаде значна кількість снігу, а на дорогах буде ожеледиця.

Карта погоди Укргідрометцентр

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