Україну накриють потужні магнітні бурі: кому буде найгірше

З 17 до 21 січня на Україну разом із морозами насуваються магнітні бурі. Сильних збурень вони не принесуть, але для чутливих людей можуть виявитися доволі хворобливими. Особливо на них варто звернути увагу Овнам, Львам та Стрільцям.

Як OBOZREVATEL розповіла психологиня, тарологиня-прогнозистка Ольга Соломка, Сонце у цей період буде до нас поблажливим. Проте зважаючи на морози до 20 градусів, які прогнозують цими днями метеорологи, людям із серцево-судинними проблемами може бути зовсім непереливки.

Надзвичайно відчуватимуть на собі негативний вплив вогняні знаки – Овен, Лев, Стрілець, меншою мірою це зачепить представників земних знаків – Тельця, Діву та Козерога.

Загалом, за словами тарологині, стрибки тиску, аритмію, відчуття важкості, страху, непевності, що зазвичай супроводжують ці природні явища, відчують ті, хто звик тиснути на себе та ближніх і багато питань вирішувати примусом та іншими силовими методами. Більш-менш спокійно почуватимуться представники стихії повітря та води, але берегтися цими днями варто всім.

"Тому з 17 до 20 січня нам усім, а особливо – метеочутливим людям, краще не планувати зайвих навантажень та важливих справ. Ці дні краще провести, як на курорті: більше спати, помірно їсти і взагалі давати собі більше відпочинку та задоволення, дозволити собі приємні заняття й не заганяти у жорсткі межі примусу та обов'язків, щоб зайвий раз не провокувати проблеми з тиском", – наголосила Соломка.

Нагадаємо, в грудні магнітні бурі накривали нашу планету тричі – 10, 11 і 19 грудня. OBOZREVATEL писав, як поліпшити самопочуття в період магнітних бур.

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