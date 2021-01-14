Україну накриють потужні магнітні бурі: кому буде найгірше
З 17 до 21 січня на Україну разом із морозами насуваються магнітні бурі. Сильних збурень вони не принесуть, але для чутливих людей можуть виявитися доволі хворобливими. Особливо на них варто звернути увагу Овнам, Львам та Стрільцям.
Як OBOZREVATEL розповіла психологиня, тарологиня-прогнозистка Ольга Соломка, Сонце у цей період буде до нас поблажливим. Проте зважаючи на морози до 20 градусів, які прогнозують цими днями метеорологи, людям із серцево-судинними проблемами може бути зовсім непереливки.
Надзвичайно відчуватимуть на собі негативний вплив вогняні знаки – Овен, Лев, Стрілець, меншою мірою це зачепить представників земних знаків – Тельця, Діву та Козерога.
Загалом, за словами тарологині, стрибки тиску, аритмію, відчуття важкості, страху, непевності, що зазвичай супроводжують ці природні явища, відчують ті, хто звик тиснути на себе та ближніх і багато питань вирішувати примусом та іншими силовими методами. Більш-менш спокійно почуватимуться представники стихії повітря та води, але берегтися цими днями варто всім.
"Тому з 17 до 20 січня нам усім, а особливо – метеочутливим людям, краще не планувати зайвих навантажень та важливих справ. Ці дні краще провести, як на курорті: більше спати, помірно їсти і взагалі давати собі більше відпочинку та задоволення, дозволити собі приємні заняття й не заганяти у жорсткі межі примусу та обов'язків, щоб зайвий раз не провокувати проблеми з тиском", – наголосила Соломка.
Нагадаємо, в грудні магнітні бурі накривали нашу планету тричі – 10, 11 і 19 грудня. OBOZREVATEL писав, як поліпшити самопочуття в період магнітних бур.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.
Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.
Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.
Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни й виклики.
Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.
Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.
Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.