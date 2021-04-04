Свіжий квітневий понеділок обіцяє бути в Україні справді свіжим.

Адже температура повітря 5-го квітня протягом дня сором'язливо топтатиметься поблизу +7+12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів.

Найсвіжіше буде в прибережних наших зонах, очікується +4+9 градусів, а в Карпатах навіть у денні години – до "мінусів".

До речі, невеликий мороз очікується найближчої ночі в більшості наших частин, окрім південної.

У понеділок на Заході України, хоча й буде відносно тепліше, проте комфортність розмиється сильним південно-західним вітром.

Опади.

5-го квітня періодичні дощі пройдуть на Півдні, Сході України та місцями в центральних областях, тих, які східніше. Карта 1.

На решті території поки що – без істотних опадів.

У Києві найближчої ночі очікується від 1 морозу до 3 градусів тепла, завтра вдень близько +10 градусів. Опади малоймовірні.

Але.

Тиждень принесе ще ті подаруночки – і синоптикам, і нормальним громадянам)

Вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8-го квітня далі Україною.

А з півдня прижене активний циклон з опадами.

І, об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півноч (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер.

На Заході, Півночі та подекуди в центральних областях ймовірні снігопади та налипання мокрого снігу. Карта 2.

Схід, Південь й значна частина Центру отримають від циклону дощі, бо там буде значно тепліше, та сильний, до штормового, вітер.

Кияни, у столиці поки що відносно спокійно, проте є багато шансів на складну синоптичну ситуацію із мокрим снігом та сильним вітром впродовж 7-8 квітня.

Тому, про всяк випадок, підготуйте свої голови, судини, горОди та балконні квіти до такої зміни погоди.

Прогноз із несприятливою погодою – попередній, буду дбати день і ніч про його уточнення.

І не забувайте, що вже в нашому житті все одно – квітень, милуємося бруньками, ніжними квітами та першими зеленими листочками)

І усіх, хто сьогодні святкує, вітаю із світлим Великоднем!

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