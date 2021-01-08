Українцям показали рідкісне різдвяне фото Стуса

Кирило Лютий Суспільство 03:50, 8.01.2021

У мережі показали рідкісний знімок легендарного поета і дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса, зроблений на різдвяні свята.

Фото датоване 1972 роком. Його в Facebook опублікував історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.

"Через п'ять днів КДБ закриє сторінку історії під назвою "шістдесятники". Це останнє Різдво на свободу для Василя Стуса. Разом з ним на фото Любомира Попадюк, Марія Гель, Олена Антонов і Михайло Горинь", – розповів він.

Останнє Різдво Стуса на свободу.
Facebook Вахтанга Кіпіані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні відремонтують і побудують майже 7 тисяч км доріг: названо головні проєкти

Буду вболівати за Росію в матчі з Україною, – народжений в Одесі актор з "Квартету І"

У Конгресі США заговорили про імпічмент Трампу

Росія почне розсипатися, на Путіна чекає кінець, – Обухов

"Еліті вона не потрібна"? Школи та садочки пручаються українській мові: які лазівки використовують