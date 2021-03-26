Українців попередили про стрибки температури та дощі: з'явився прогноз погоди на вихідні

На вихідних, 27 та 28 березня, Україну очікують температурні перепади, а також мінлива хмарна погода і дощі.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Так, за її прогнозом, у суботу вологі хмари триматимуться над усім Лівобережжям. Через це у тій частині країни можливі невеликі опади.

"Проте на решті території – без них. У неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини. Східна частина 28 березня побуде в сухій погоді", – зазначила метеорологиня.

Мапа з прогнозом погоди в Україні на 1 квітня Facebook Наталки Діденко

Що стосується температури, то 27 березня в Україні повсюди має потепліти до +8...+13 вдень. Найбільше повітря прогріється на заході – до +10...+16 градусів, а найсвіжіше буде на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі – в межах +7...+9 градусів.

Однак уже в неділю, 28 березня, через діяльність холодного атмосферного фронту на заході України знову похолодає до +6...+9 градусів, хоча на решті території ще затримається тепло.

В Україну прийде холодний атмосферний фронт Facebook Наталки Діденко

"У понеділок-вівторок свіжа погода охопить більшість наших областей, проте сподіваюсь, що 31 березня – 1 квітня нарешті справжнє весняне тепло повернеться і запанує", – додала Діденко.

Що стосується Києва, то там, згідно з її прогнозами, в суботу опадів не очікується, однак у неділю дощитиме. Температура повітря в суботу в столиці буде на рівні +10...+12 градусів протягом дня. У неділю вона дещо знизиться через опади.

"У понеділок-вівторок у Києві знову посвіжіє, проте вже з середи та на початку квітня потепліє до +15 градусів. Ще трохи – й весна вибухне зеленими листочками й ніжними сонячними кольорами", – підсумувала синоптикиня.

Найтепліше 27 березня буде на заході України Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в південні й південно-східні області України вночі та вранці прийшов мокрий сніг із дощем і навіть ожеледь. На решті території країни встановилася сонячна й суха погода.

Тим часом український народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що 29 березня в Україні істотно потеплішає. За його очікуваннями, ближче до середини квітня прогнозується до 18-20 градусів, потім температура продовжить підвищуватися. Водночас в окремі дні очікуються сильні дощі.