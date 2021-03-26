Українські медики поскаржилися на відсутність доплат: Степанов відреагував

Максим Степанов, глава Міністерства охорони здоров'я України, повідомив, що дізнався про те, що деякі українські медики у низці лікарень не отримують доплат. За його словами, зараз проводиться моніторинг, який дозволить визначити, чи справді є такі випадки.

Про це він заявив у четвер, 25 березня, в ефірі телеканала "Україна 24", про що написав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Та заробітна плата, яка є в медичних працівників, це просто сором для держави, що вона сплачує медпрацівникам за те, що вони кожного дня перебувають у страшенній напрузі", – сказав глава МОЗ.

Степанов зазначив, що він контролює роботу Національної служби здоров'я, яка перераховує кошти, і пообіцяв жорстко реагувати на випадки невиплати грошей медикам.

"Звертаюся до всіх лікарів та медичних працівників: якщо немає доплат – зателефонуйте до контакт-центру Міністерства охорони здоров'я України за номером 0 800 60 20 19. Ми це фіксуватимемо, як офіційну скаргу і обов’язково здійснимо перевірку щодо стану виплат", – написав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже три місяці, як медики в Україні залишилися без надбавок і працюють за мізерні оклади. Постанова Кабінету міністрів №610, згідно з якою всі медичні працівники отримували доплати від 1000 до 4000 гривень, перестала діяти ще 31 грудня.