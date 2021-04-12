Українське ЗМІ виграло суд у фігуранта розслідування НАБУ

Українське ЗМІ "Главком" виграло справу в Печерському районному суді Києва у колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який є фігурантом розслідувань Національного антикорупційного бюро.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор видання Микола Підвезяний. Він уточнив, що тепер всі провайдери і оператори повинні розблокувати доступ до їхього сайту (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

"Главком" щойно виграв справу. Всі оператори і провайдери, які заблокували сайт, повинні терміново відкрити нас", – підкреслив головний редактор, висловивши також подяку тим, хто "не виконував сумнівне рішення суду".

У лютому той же Печерський районний суд заарештував майнові права "Головкому", задовольнивши тим самим клопотання колишнього керівника підприємства.

"Юному топменеджеру не сподобалося не таке висвітлення його діяльності. Замість того, щоб захищати свою честь і ділову репутацію, він дивним чином заблокував низку сайтів. Відбувалося це в той момент, коли справа, у межах якої він отримав це сумнівне рішення, вже було закрито за відсутністю складу злочину. Водночас герой, який воює з журналістами, – фігурант розслідувань НАБУ", – пояснив Підвезяний.

Також він закликав нардепів подбати про те, щоб в подальшому не було таких випадків тиску на ЗМІ.

Вирок суду.

Пост головного редактора "Головкому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд в лютому заборонив функціонування 426 сайтів, в тому числі російських і українських засобів масової інформації. Серед них виявилися GitHub Gist, LiveJournal (ЖЖ), ресурси про криптовалюту. Пізніше поліція і прокуратура заявили, що подадуть апеляцію на рішення.