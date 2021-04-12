В тяжелой обстановке пройдет 60-летний юбилей первого полета человека в космос - Россия грозит войной Украине. Которой обязана своим появлением на свет. Вот и полет Гагарина, достояние всех республик СССР, она воровито норовит приватизировать, спекулируя на старых советских достижениях за неимением собственных. Поэтому восторгов в этот день не испытываю.

Между прочим, "губа" нашей части располагалась в Звездном городке, и однажды Валентина Терешкова чуть не упекла наш наряд на нее... И мой племянник бывал там, но в гостях у Леонова, когда снимался в фильме "Время первых" о героическом его полете. Но время первого набора и славы советской космонавтики минуло безвозвратно, а закату и деградации северного соседа неньки больше подойдет название "Время последних". Поэтому поговорим об иной стороне прорыва в космос. Об украинской. Без которой никакого юбилея не было бы.

А поговорить есть о чем. Так, известный изобретатель и бомбист Николай Кибальчич, задолго до Циолковского разрабатывавший (в тюрьме перед казнью) проект пилотируемой ракеты, родился в городе Короп Кролевецкого уезда Черниговской губернии. Род самого Циолковского по отцу восходит к Северину Наливайко, а гербом Циолковских был знаменитый Ястржембец! Сам же Циолковский был предтечей истинного ракетного мессии, великого Вернера фон Брауна, корней которого коснемся позже. Заметим лишь, что библейские аналогии вполне уместны: в августе 1969 г. американский журнал "Электроник ньюс" опубликовал статью с красноречивым названием "Д-р фон Браун, евангелист космоса".

Недаром сам фон Браун не чужд был подобных сравнений и писал: "Всякая большая идея нуждается в Пророке, который стоит перед неблагодарной задачей стать первопроходцем. Всякое новое знание нуждается в Учителе, который точными словами сформулирует его основы, значение и практическое применение. Профессор Оберт был для космонавтики и Пророком и Учителем одновременно".

Мог стать мессией и уроженец Полтавы Александр Шаргей на редкость талантливый инженер с огромным потенциалом. Но судьба его, в отличие от фон Брауна, не баловала, и половину жизни он прожил под чужим именем, под ним и вошел в историю космонавтики: Юрий Кондратюк. В Гражданской войне он воевал на стороне белых, почему и пришлось сменить имя, и жил в такой стране, где у него не было шансов. Сидел в лагере - спас нарком Орджоникидзе. Звали на работу в РНИИ, ракетный институт, но Шаргей отказался, оценив как низкий уровень разработок, так и, что уж там скрывать, моральный уровень советских ракетчиков.

Оказался прав. Когда весной 1938-го фон Браун взялся за проект большой баллистической ракеты, Сталин взялся за РНИИ. Одну его половину вождь пересажал, в том числе Королева и Глушко, а другую расстрелял по доносам своих же товарищей. Шансов у Шаргея не было, но судьбу себе он выбрал достойную и закончил жизнь не в лубянских подвалах, не доходягой на Колыме, не тюремным конструктором в бериевской шарашке, а в бою, добровольцем, суровой зимой 1942 года. Через полгода состоялся первый успешный старт тяжелой ракеты фон Брауна, а через двадцать семь лет по "трассе Кондратюка" полетят на Луну американские астронавты и сядут на нее, оставив на орбите главный модуль. Американцы выбрали его вариант полета вопреки авторитетнейшему фон Брауну с его лобовым, опасным и дорогостоящим планом двух пусков огромных "Сатурнов".

В СССР дело ракетного барона, проложившего путь в космос, продолжили Королев, Янгель, Челомей и Глушко - это титаны, самые значительные имена советского ракетостроения. Вглядимся в их биографии. Сергей Королев родился в Житомире, он потомок украинских купцов, поставщиков знаменитых нежинских огурчиков к императорскому двору. Жил в Нежине, Одессе, учился в знаменитом киевском Политехе. Михаил Янгель, конструктор лучших в мире боевых ракет, потомок своевольных украинских казаков, сосланных в Сибирь. Владимир Челомей родился в Седльце, в Польше, но украинских его корней отрицать никто не может. Учился в том же Политехе, что и Королев и Сикорский, но тогда его факультет уже выделился в Киевский авиационный институт. Известный двигателист Глушко Валентин Петрович родился в Одессе, о корнях говорит и его фамилия.

Как видим, многие великие космисты так или иначе связаны с Украиной. Я тоже занимался ракетами, большими и малыми, а наша часть тянула энергию к ШПУ МБР по всей стране (эта аббревиатура означает шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет). Но о чем еще говорить, если сам Вернер фон Браун нашего роду! Да, да, его генеалогия тянется далеко в прошлое и дотягивается до самого Киева.

Среди предков барона Каролинги и Стюарты, Плантагенеты и Беловы, короли Франции, Шотландии, Англии, Дании и Швеции, русские и польские княжны. В польских и немецких метрических записях сохранились сведения обо всех тридцати поколениях его предков. В их числе и Добронега, дочь князя Владимира Крестителя и его пятой жены Анны, сестры византийских императоров. Так что фон Браун - Рюрикович! Добронеге одно время пришлось хлебнуть горя, побыть монахиней во французском монастыре, но затем все наладилось и она вышла замуж за польского короля Казимира I, родив ему сыновей, будущих королей Польши, и дочь, что станет королевой Чехии. Разумеется, не стоит на этом основании считать барона великим украинским ракетчиком, но все же, все же…

Родословная барона Вернера фон Брауна ( Wernher von Braun )

Рюрик Новгородский ☦879

Игорь Киевский ☦945

Святослав Киевский ☦972

Vladimir I le Grand, grand-duc de Kiev ☦1015

Dobronega de Kiev ca 1011-1087

Swatawa Piast 1041/1048-1126

Vladislav I Przemyslide, duc de Boheme ☦1125

Vladislav I Przemyslide, roi de Boheme ☦1174

Fridric Przemyslide, duc de Boheme ☦1189

Ludmilla Przemyslide 1170-1240

Otton II von Wittelsbach, duc de Bavarie 1206-1253

Ludwig II Duke of Bavaria 1229-1294

Agnes of Bavaria ☦1345

Markgraefin Sofie von Brandenburg

Heiress of Landsberg ☦1356

Magnus II Torquatus, Duke of Brunswick-Lueneburg 1328-1373

Duchess Agnes of Brunswick-Lueneburg ☦1410

Duke Erich of Brunswick-Grubenhagen 1380-1427

Duchess Margarete of Brunswick-Grubenhagen ☦1456

Bernhard VII 'Bellicosus

Edler Herr zur Lippe 1429-1511

Johann Bidenbach Margarete zur Lippe ☦1527

Irmgard von Rietberg ☦1540

Nikolaus von Tecklenburg, Domherr in Koeln ☦1534

Nikolaus Tecklenburg ☦1563

Catharina Tecklenburg

Erick Kottinck

Gertrud Kottinck

Maria Anna Elisabeth Schuette 1687-1728

Maria Elisabeth Detten 1723-1798

Bernhard Anton Duesberg 1749-1839

Maria-Anna Duesberg 1797-1864

August von Quistorp 1822-1877

Wernher von Quistorp 1856-1908

Emmy von Quistorp 1886-1959

Freiherr Wernher von Braun 1912-1977