Українець двічі перехворів на COVID-19 і тимчасово "втратив" ноги

35-річний киянин Микола двічі перехворів на коронавірус за два місяці. Чоловік поскаржився на незвичайний симптом – втрату чутливості в ногах.

В інтерв'ю "Телеграф" українець розповів, що вперше захворів на початку вересня 2020 року. Вдруге він переніс хворобу в листопаді.

За словами Миколи, повторна хвороба проходила важче. Температура тіла піднімалася до понад 39 градусів, був сильний кашель.

"А на третій день у мене несподівано пропала чутливість у ногах – в обох нижче коліна! Смак і нюх цього разу були, але божевільна температура та інші "принади" хвороби відчув на повну. Вирішив – виключно для себе – здати ПЛР-тест. Про всяк випадок – бо це були вже 3-я або 4-а доба. Тест виявився позитивний", – зазначив він.

Чоловік розповів, що через його стан, а зокрема з ногами, сімейний лікар виписала йому направлення на негайну госпіталізацію.

"Але я все одно не скористався цим, вирішив "сам трошки полікуюся, може пройде – це ж, все-таки, 4-5-й день, як зазвичай, пік захворюваності, далі має бути легше". Однак не витримав я такої температури і вночі викликав швидку. За швидкою мене госпіталізували в 7-му київську лікарню", – поділився киянин.

Микола додав, що чутливість у ногах повернулася, коли знизилася температура. Однак деякі побічні ефекти залишилися досі.

"У лівій чутливість повернулася, а на правій я до цього часу пальці не відчуваю. І ще залишається невеликий кашель", – розповів чоловік.

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