Україна запропонувала провести у себе фінальні випробування ізраїльської вакцини від COVID-19

Україна запропонувала Ізраїлю провести третій етап випробувань їх вакцини від коронавірусу з подальшою можливістю виробництва препарату, у тому числі на українських потужностях.

Про це 15 квітня повідомив надзвичайний і повноважний посол України в державі Ізраїль Євген Корнійчук на своїй сторінці в Facebook. За його словами, в процесі переговорів стало відомо, що Ізраїль закінчує другий етап випробувань своєї вакцини від COVID-19 у середині літа 2021 року.

"Ізраїль поки вивчає зазначену пропозицію і, я сподіваюся, що воно буде сприйнято позитивно. Вже чітко зрозуміло, що пандемія коронавірусної інфекції затягнеться не на один рік у світі. І виробництво вакцини, її доступність для наших громадян – питання дуже чутливе і важливе для нас", – повідомив Корнійчук.

Скріншот. Євген Корнійчук у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі зняли практично всі обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Це стало можливим завдяки швидким темпам вакцинації населення.