Україна закупила вакцину і тести на COVID-19 майже на два мільярди гривень

Україна закупила вакцини від коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тестів – на 989 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час пресбрифінгу 31 січня. Всього на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів і обладнання у 2020 році МОЗ спрямувало 12,8 млрд грн, уточнила вона (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Закуплено 5,9 млн експрес-тестів на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментів для лікування COVID-19 тільки за централізованими закупівлями для поставок на 146 млн грн, засобів індивідуального захисту для медиків на суму понад 730 млн грн. Напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 млн грн. Закуплено 200 апаратів ШВЛ на суму 84 млн грн", – уточнила Шаталова.

Усього за 2020 рік забезпечено постачання лікарських засобів і медичних виробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн, сказала вона.

Також міністерство дало доручення на закупівлю 416 автомобілів екстреної служби на суму 728 млн грн та ініціювало закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн, 48 з них вже поставили в медустанови, зазначила заступниця міністра.

За її словами, медустанови регіонів уклали договори про поставку нових апаратів ультразвукової діагностики та рентген-систем на суму понад 1 млрд грн.

У межах спільного проєкту міністерства зі Світовим банком "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" у 2020 році в Україні реалізовано програми в восьми регіонах на суму понад 2,6 млрд грн, повідомила Шаталова.

Як повідомляв OBOZREVATEL: