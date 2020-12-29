У Туреччині знайшли унікальні листи Роксолани та документи часів УНР і козацтва

В Османському архіві (Туреччина) знайшли документи часів Української народної республіки (УНР) та доби козацтва, які підтверджують глибоку історію нашої державності. Також серед унікальних паперів були листи султанки Роксолани Гюррем.

Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Окремо він акцентував на тому, що мав змогу особисто ознайомитися з оригіналом Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційною грамотою до нього, які було укладено ще 1918 року.

"Напевне, я був першим українцем, який упродовж останніх 100 років торкнувся до цього шматочка історії. Це неймовірні відчуття! Серед іншого – договір султана з гетьманом Дорошенком. І це один із перших документів, у якому фактично йдеться про міжнародну суб’єктність козацької держави", – розповів Сибіга.

"Про Крим я взагалі скажу, що там надзвичайно велика кількість документів, які також ще чекають на свого дослідника. Про Київ, я задавав у пошук, багато документів. Є листування, доповіді воєначальників про бої, зокрема з козаками. Там усе це є", – додав український посол.

Також його вразили чудово збережені листи Роксолани, яка походила з України і була чи не найвпливовішою султанкою за весь час існування Османської імперії. До того ж, директор архіву зробив копію цих унікальних документів для України.

"Але, крім Гюррем Султан, Роксолани, були й інші султанки українського походження, щонайменше чотири. Була така Надія Тюрхан родом із Тростянця Вінницької області. Також надзвичайно впливова, вона дуже багато зробила для своєї Батьківщини походження, як вважають історики. Власне, її султанство припадало на період Богдана Хмельницького, а потім і на період Юрія Хмельницького", – зазначив дипломат.

Повертаючись до документів доби УНР, він розповів, що його командою було знайдено підтвердження того, що посольство тодішньої української держави в Туреччині розташовувалося у дуже престижному місці і пропрацювало цілих чотири роки.

"Османська імперія на той час була своєрідним хабом дипломатичним, де перетиналося дуже багато геополітичних інтересів. І Україна там була теж. Ми бачили поточні документи, знайшли перші прояви публічної дипломатії, коли дружина українського посла Лотоцького в українській вишиванці на шпальтах центральних газет сфотографувалася. Це мало великий резонанс", – підкреслив Сибіга.

Він також додав, що про сприйняття України у ті часи як суверенної держави свідчать і важливі дипломатичні документи, підписані особисто гетьманом Павлом Скоропадським.

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