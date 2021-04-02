У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення війни на Донбасі та можливість нових санкцій в Україні
У п'ятницю, 2 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять загострення війни на Донбасі, довибори в Раду на 87-му окрузі та можливість нових санкцій в Україні.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
РФ стягує свої війська до кордону з Україною. Чекати ще більшого загострення війни?
Чи зможе українська армія дати відповідь на провокації?
Що не так із виборами на 87-му окрузі?
Нові санкції на порозі. Хто наступний?
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;
Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода";
Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, "Слуга Народу", виборчий округ №87;
Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО "Свобода", виборчий округ №87;
Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, "За майбутнє", в.о. №87;
Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.
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