У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення війни на Донбасі та можливість нових санкцій в Україні

У п'ятницю, 2 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять загострення війни на Донбасі, довибори в Раду на 87-му окрузі та можливість нових санкцій в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

РФ стягує свої війська до кордону з Україною. Чекати ще більшого загострення війни?

Чи зможе українська армія дати відповідь на провокації?

Що не так із виборами на 87-му окрузі?

Нові санкції на порозі. Хто наступний?

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;

Арсеній Яценюк , лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Михайло Забродський , генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Андрій Білецький , лідер партії "Національний корпус";

Нестор Шуфрич , народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Олег Тягнибок , лідер ВО "Свобода";

Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, "Слуга Народу", виборчий округ №87;

Руслан Кошулинський , кандидат у народні депутати, ВО "Свобода", виборчий округ №87;

Олександр Шевченко , кандидат у народні депутати, "За майбутнє", в.о. №87;

Іван Маруняк , координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;

Юрій Бутусов , головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

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