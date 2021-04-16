У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять загострення на Донбасі та розвиток COVІD-19 в Україні

У п'ятницю, 16 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, чого чекати від загострення ситуації на Донбасі та стягування до українських кордонів російських військ. Також у програмі представлять результати ексклюзивного опитування проєкту щодо відповідальних за боротьбу з COVID-19 в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Російські війська на українських кордонах: до чого нам готуватися?

Чи бояться українці, що Путін захопить інші території України?

Результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера": хто в Україні має нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?

Участь в обговоренні візьмуть:

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

Максим Степанов , міністр охорони здоров'я України;

Сергій Наєв , командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;

Юрій Галушкін , заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);

Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга Народу";

Сергій Соболєв , заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

Кіра Рудик , голова партії "Голос";

Михайло Радуцький , народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Ірина Верещук , народний депутат, "Слуга Народу", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Гройсман , лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

Андрій Білецький , лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";

Ігор Смешко , голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);

Віталій Кличко , міський голова Києва;

Борис Філатов , міський голова Дніпра;

Юрій Бутусов , головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

Сергій Притула , волонтер, громадський діяч;

Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я.

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