У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять санкції РНБО та проблему контрабанди в Україні
У п'ятницю, 9 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять повноваження РНБО, втрати держбюджету через контрабанду та референдуми в Україні.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні запитання:
Чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду?
Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни?
Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду?
Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО?
Участь в обговоренні візьмуть:
Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Олексій Резніков,віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки;
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;
Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);
Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);
Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015–2016);
Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Він покликаний збільшити можливість громадян брати участь в управлінні державою і знизити напруженість у суспільстві зі складних питань.