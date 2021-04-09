У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять санкції РНБО та проблему контрабанди в Україні

Марія Шевчук Суспільство 16:24, 9.04.2021 Оновлено: 16:26, 9.04.2021

У п'ятницю, 9 квітня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять повноваження РНБО, втрати держбюджету через контрабанду та референдуми в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні запитання:

  • Чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду?

  • Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни?

  • Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду?

  • Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

  • Олексій Резніков,віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки;

  • Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;

  • Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);

  • Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);

  • Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015–2016);

  • Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Він покликаний збільшити можливість громадян брати участь в управлінні державою і знизити напруженість у суспільстві зі складних питань.

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