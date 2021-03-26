У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять розвиток пандемії в Україні та темпи вакцинування від COVID-19

У п'ятницю, 26 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, як розвивається пандемія COVID-19 в Україні та чому вакцинація просувається занадто повільно, а також спробують зрозуміти причини і наслідки протестів, що відбулися під Офісом президента.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Початок третьої хвилі епідемії: буде гірше?

Чому українців вакцинують так повільно?

Протести під Офісом Президента: чому це сталося та хто реально понесе відповідальність?

Участь в обговоренні візьмуть:

Максим Степанов , міністр охорони здоров'я України;

Антон Геращенко , заступник міністра внутрішніх справ України;

Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга Народу";

Юлія Тимошенко , лідерка партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

Ярослав Железняк , голова фракції партії "Голос";

Віталій Кличко , міський голова Києва;

Борис Філатов , міський голова Дніпра;

Роман Сініцин ,громадський активіст, волонтер;

Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав протести на Банковій 20 березня вандалізмом, який дискредитує його учасників. Він переконаний, що демонстранти мали намір спровокувати агресію з боку поліції.