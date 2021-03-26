У світі зафіксували шалений температурний рекорд. Графіки

Аравійський півострів охопила ще одна хвиля рекордної спеки, через що 24 березня в Кувейті на метеостанції Mitribah було зафіксовано температуру в +44,6°C.

Про це повідомив синоптик Харківського гідрометцентру, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич, опублікувавши у Facebook графіки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами фахівця, такий показник є не тільки найвищим для Кувейту, що в південно-західній Азії, в березні. Це також рекорд для всього Аравійського півострова, і найбільш північні +44 градуси, які коли-небудь відмічали в березні.

Аравійський півострів охопила хвиля рекордної спеки Facebook Ігоря Кибальчича

"Звертає на себе увагу, що динаміка зростання середньої температури на Близькому Сході та в країнах Аравійського півострова є винятково швидкою (порівняно з іншими регіонами планети в цьому широтному поясі)", – пояснив Кибальчич.

На графіках він показав аномалії середньорічної температури в Кувейті, Саудівській Аравії, Бахрейні та Катарі за весь період спостережень (температурні відхилення розраховувалися щодо періоду 1951-1980 рр.).

Температурний рекорд у Кувейті Facebook Ігоря Кибальчича

"Добре помітно, що в останні 20-25 років простежується значне зростання середньорічної температури в цих країнах", – підсумував синоптик.

Температурний рекорд у Саудівській Аравії Facebook Ігоря Кибальчича

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Температурний рекорд у Бахрейні Facebook Ігоря Кибальчича

Температурний рекорд у Катарі Facebook Ігоря Кибальчича

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