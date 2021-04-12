У Слов'янську в річницю окупації до міськради принесли прапор РФ. Відео

Софія Закревська Суспільство 21:55, 12.04.2021 Оновлено: 22:02, 12.04.2021

У Слов'янську Донецької області в понеділок, 12 квітня, під час сесії міської ради до зали засідань разом з українським прапором внесли прапор Росії.

Це трапилося просто під час виступу депутатки від ОПЗЖ Анастасії Петренко. За даними місцевого видання "6262.com.ua", прапори приніс активіст на ім'я Василь Хоменко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На засідання міськради в Слов'янську принесли прапор РФ.
Скріншот із відео

Мотив такого вчинку чоловіка залишився невідомий, адже слова йому не дали, а прапор країни-агресора швидко винесли із зали співробітники поліції.

Зазначимо, що цей інцидент стався в сьому річницю з дня окупації Слов'янська проросійськими найманцями. Спочатку вони захопили міський відділ МВС, а також будівлю СБУ. Місто перебувало під контролем окупантів 84 дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український фільм "Слов'янськ. Початок війни" визнано найкращою документальною стрічкою 2019 року в експертному рейтингу телепремії "Знято в Україні".

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